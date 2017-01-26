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Чиз квиз Уфа
"Три шурупа" - лучшее в блогах Уфы и Башкортостана;
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Уже не смешноЖелезнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года

 

Уже не смешно
Железнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года
Классика "не захватывает"
Что читает Рустэм Хамитов?
На работу требуются пчелы
В Белорецке должно быть создано 108 млн рабочих мест для пчел

RED LINE. РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Общество
Поздравляю жителей Инорса.

На пьяной дороге повесили знак опасность 2 км. Хорошее решение.
Ирик Назаргулов  26.01.2017 
Политика
Прогноз "тык в небо" сбывается на 50%

В дни снегопадов, наблюдая весь этот управленческий коллапс, предположил, о чем же думает глава исполнительной власти Уфы.
munirm  24.01.2017 
Власть и закон
В Уфе незаконного лодочника могут отправить за решетку

Теперь лодочник может сесть на срок до двух лет
Максим Дементьев  26.01.2017 
 
Среда обитания
Железнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года

Нескончаемая реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе опять получила новые сроки
Максим Дементьев  26.01.2017 
ЖКХ
На сегодняшнем заседании Горсовета сити-менеджер Ирек Ялалов отчитался перед депутатами по ситуации со снегом.

Сами знаете, в этом году он выпал в рекордном количестве. В последний раз такой снегопад был 16 лет назад, когда и число автомобилей в Уфе было в разы меньше.
Артур Хазигалеев  25.01.2017 
Транспорт
Поздравляю жителей Инорса.

На пьяной дороге повесили знак опасность 2 км. Хорошее решение.
Ирик Назаргулов  26.01.2017 
Здоровье
Копоть внутри салона 226 Башавтотранс.

Тех.состояние, экология, безопасность пассажиров говорите?
Стас Михайлов  25.01.2017 
Отдых
Культура
Что читает Рустэм Хамитов?

Классики, по признанию Хамитова, его в последнее время не захватывают
Максим Дементьев  26.01.2017 
Образование
Эпоха воздухоохраны.

Я узнал, что современные студенты Института права БГУ изучают ВОЗДУХООХРАННОЕ право!
Айдар Муллануров  25.01.2017 
Спорт
Чемпионат мира по хоккею в Уфе? - Почему нет

2021 год, к слову, как раз свободен
Максим Дементьев  23.01.2017 
Происшествия
В уфимском ресторане вчера пообедали "с огоньком"

Никто из посетителей и персонала не пострадал
Максим Дементьев  26.01.2017 
Полезное
Мы пошли получать паспорт.

Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
flash-and-ice  11.01.2017 
Товары и услуги
Как я Аэрофлотом в Москву и Челябинск летал

...рейсом Аэрофлота 1260, который должен был приземлиться в Уфе в 22:05/ Но, не приземлился.
chudny-vinni  24.01.2017 
Жизнь
Со Старым Новым годом, друзья!

Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
dina-derevnya  13.01.2017 
Юмор
Со Старым Новым годом, друзья!

Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
dina-derevnya  13.01.2017 
СМИ
ХА! ДА АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ!

(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
idelbaev-artur  22.01.2017 
Разное
"Семь девушек" теперь и на льду

Вчера количество девушек на льду "Уфа-Арены" просто зашкаливало
Максим Дементьев  20.01.2017 

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1. Конечно, асфальт во дворе тоже сам положу
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Журнал «Три шурупа», город Уфа, 2013 год. Trishurupa.ru Тришурупа.рф 18+

Сайт «Три шурупа» - это уфимский обзор блогов и СМИ. В блогосфере Башкортостана каждый день публикуется
несколько сотен постов. Самые интересные записи, фото и видео отбираются и публикуются на сайте.
В итоге получается информационно-публицистический портал, который отражает реальные настроения
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