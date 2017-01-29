Шумная, многолюдная, веселая, временами смешная, временами серьёзная вечеринка по поводу начала продаж новой книги нашего писателя Р. Р. Мурзагулова ака murzagulov «Бабай всея Руси или операция «Осень патриарха».
Шумная, многолюдная, веселая, временами смешная, временами серьёзная вечеринка по поводу начала продаж новой книги нашего писателя Р. Р. Мурзагулова ака murzagulov «Бабай всея Руси или операция «Осень патриарха».
С 15 по 22 января в Уфе прошла "Неделя звезд хоккея" - большой спортивный праздник, объединяющий игроков молодёжных и женских хоккейных клубов, спортсменов из следж-хоккея и мастеров Континентальной хоккейной лиги.
Шумная, многолюдная, веселая, временами смешная, временами серьёзная вечеринка по поводу начала продаж новой книги нашего писателя Р. Р. Мурзагулова ака murzagulov «Бабай всея Руси или операция «Осень патриарха».
С 15 по 22 января в Уфе прошла "Неделя звезд хоккея" - большой спортивный праздник, объединяющий игроков молодёжных и женских хоккейных клубов, спортсменов из следж-хоккея и мастеров Континентальной хоккейной лиги.
Журнал «Три шурупа», город Уфа, 2013 год. Trishurupa.ru Тришурупа.рф 18+
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