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Чиз квиз Уфа
"Три шурупа" - лучшее в блогах Уфы и Башкортостана;
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В Уфимском ботаническом саду новая коллекция. 18+.
В Уфимском ботаническом саду новая коллекция. 18+.  arther_d
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Певец, ведущий и основатель творческой студии "Смайлик" Карен Оганесян принял участие в проекте "ЧоПочём"
Певец, ведущий и основатель творческой студии "Смайлик" Карен Оганесян принял участие в проекте "ЧоПочём"  Иван Копейкин
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Уже не смешноЖелезнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года

 

Уже не смешно
Железнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года
Классика "не захватывает"
Что читает Рустэм Хамитов?
На работу требуются пчелы
В Белорецке должно быть создано 108 млн рабочих мест для пчел

RED LINE. РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Общество
Мы и они. Мысли после прочтения.

Шумная, многолюдная, веселая, временами смешная, временами серьёзная вечеринка по поводу начала продаж новой книги нашего писателя Р. Р. Мурзагулова ака murzagulov «Бабай всея Руси или операция «Осень патриарха».
bremmaster  29.01.2017 
Политика
Прогноз "тык в небо" сбывается на 50%

В дни снегопадов, наблюдая весь этот управленческий коллапс, предположил, о чем же думает глава исполнительной власти Уфы.
munirm  24.01.2017 
Власть и закон
Очередная показуха чиновников

Как мы все прекрасно помним в начале своего президентского срока г. Хамитов начал вести блог в ЖЖ. Ну и разумеется всем нижестоящим рекомендовал также напрямую общаться с народом.
ramil_abdullin  28.01.2017 
 
Среда обитания
В Год экологии в Уфе высадят кедровую аллею

Бизнесмен из ХМАО подарит Уфе кедровую аллею
Руслан Булатов  29.01.2017 
ЖКХ
Транспорт
Ночному автобусному маршруту в аэропорт - быть!

Вот только чтобы прокатиться на нем, придется сначала добраться до Южного автовокзала
Максим Дементьев  27.01.2017 
Здоровье
Отдых
Культура
Мы и они. Мысли после прочтения.

Шумная, многолюдная, веселая, временами смешная, временами серьёзная вечеринка по поводу начала продаж новой книги нашего писателя Р. Р. Мурзагулова ака murzagulov «Бабай всея Руси или операция «Осень патриарха».
bremmaster  29.01.2017 
Образование
Спорт
Мастер-шоу Матча Звёзд 2017

С 15 по 22 января в Уфе прошла "Неделя звезд хоккея" - большой спортивный праздник, объединяющий игроков молодёжных и женских хоккейных клубов, спортсменов из следж-хоккея и мастеров Континентальной хоккейной лиги.
denisanikin  28.01.2017 
Происшествия
Полезное
Мы пошли получать паспорт.

Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
flash-and-ice  11.01.2017 
Товары и услуги
Жизнь
Со Старым Новым годом, друзья!

Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
dina-derevnya  13.01.2017 
Юмор
Со Старым Новым годом, друзья!

Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
dina-derevnya  13.01.2017 
СМИ
ХА! ДА АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ!

(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
idelbaev-artur  22.01.2017 
Разное
"Семь девушек" теперь и на льду

Вчера количество девушек на льду "Уфа-Арены" просто зашкаливало
Максим Дементьев  20.01.2017 

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Журнал «Три шурупа», город Уфа, 2013 год. Trishurupa.ru Тришурупа.рф 18+

Сайт «Три шурупа» - это уфимский обзор блогов и СМИ. В блогосфере Башкортостана каждый день публикуется
несколько сотен постов. Самые интересные записи, фото и видео отбираются и публикуются на сайте.
В итоге получается информационно-публицистический портал, который отражает реальные настроения
интернет-пользователей региона.