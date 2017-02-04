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Думаю, пора предупреждать: "Эй, гражданина, туда не ходи..." по 50 лет СССР. Наталия Санникова
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Директор компании "Волшебная лампа" и школы Бизнес-Леди Ирина Речистер составила список продуктов для себя и своего пятилетнего ребенка и посетила три магазина (Дворик, Матрица, Ашан-Сити). Иван Копейкин
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Пойдете чистить свой двор от снега?Твиты пользователя @trishurupa