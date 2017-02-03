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"Три шурупа" - лучшее в блогах Уфы и Башкортостана;
новости, мнения, комментарии; фото и видео
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Безопасность,на железной дороге, превыше всего!!! Шлагбаум на переезде.
Безопасность,на железной дороге, превыше всего!!! Шлагбаум на переезде.  Олеся Черезова
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В Башкирии мужчина три минуты провисел за окном
В Башкирии мужчина три минуты провисел за окном  Proufu Ru
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Опять 25Выросли цены на проезд в маршрутках Уфы

 

Опять 25
Выросли цены на проезд в маршрутках Уфы
Требуется министр!
Кто может стать главой МВД Башкирии?
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Чего еще не хватает школьникам?

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Общество
Приставы в Башкирии хотят арестовывать больше и работать жестче

Я сделаю так, что до конца полугодия все, что будет у должника, будет арестовано
Максим Дементьев  03.02.2017 
Политика
Осень патриарха - весна писателя

В моем случае и первая, и вторая книги прочитаны, как говорят, в один присест. Видимо, я представляю основу целевой аудитории - людей, которым не просто интересно, а принципиально важно узнать как можно больше о той стороне жизни, которая обычно закрыта от большинства из нас.
rvaliev  01.02.2017 
Власть и закон
 
Среда обитания
Питьевая вода в Москве вкуснее чем в Уфе

Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
krivenkoff_live  03.02.2017 
ЖКХ
В Башкирии "алкоголики, хулиганы, тунеядцы" будут убирать снег

Запоздавшая помощь коммунальщикам подоспела оттуда, откуда не ждали
Максим Дементьев  02.02.2017 
Транспорт
Что бы почитать? Динар Гильмутдинов дает советы

Динар Гильмутдинов знает, что нужно читать
Максим Дементьев  03.02.2017 
Здоровье
Питьевая вода в Москве вкуснее чем в Уфе

Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
krivenkoff_live  03.02.2017 
Отдых
Парк Ватан в Уфе зимой

Этнический парк Ватан, созданный в Черкалихином овраге, мы уже успели посмотреть и оценить, когда приезжали в Уфу летом, но зимой тут всё немного преобразилось.
denisanikin  30.01.2017 
Культура
Идея, бесспорно, прекрасная.

О том, что и у нас мог бы быть памятник нашему эпическому герою Урал батыру, думаю с тех пор, как посетила Бишкек, где и аэропорт Манас, и памятник стоит в центре кыргызской столицы.
Leila Aralbaeva-Ishmuratova  02.02.2017 
Образование
За ЕГЭ будут дороже следить

Башкирия получит из федеральной казны почти 30 миллионов рублей на проведение ЕГЭ
Максим Дементьев  03.02.2017 
Спорт
Болельщики "Салавата" требуют от команды объяснений

Запланированный спад "Салавата Юлаева", кажется, пошел не по плану
Максим Дементьев  30.01.2017 
Происшествия
Бег с препятствиями: жителя Башкирии сбили во время пробежки

Бег должен продлевать жизнь, но вот 34-летнему уфимцу он ее чуть не сократил
Максим Дементьев  03.02.2017 
Полезное
Мы пошли получать паспорт.

Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
flash-and-ice  11.01.2017 
Товары и услуги
Россию погубят не низкие цены на нефть и санкции.

Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Vasilii Gorbunov  03.02.2017 
Жизнь
Россию погубят не низкие цены на нефть и санкции.

Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Vasilii Gorbunov  03.02.2017 
Юмор
Со Старым Новым годом, друзья!

Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
dina-derevnya  13.01.2017 
СМИ
ХА! ДА АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ!

(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
idelbaev-artur  22.01.2017 
Разное
Что будет, если своевременно не выкачивать септик?

Наличие автономной канализации в доме является довольно удобным решением, если нет возможности подключить центральную систему водопровода
Anatoly Tarasenko  30.01.2017 

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Журнал «Три шурупа», город Уфа, 2013 год. Trishurupa.ru Тришурупа.рф 18+

Сайт «Три шурупа» - это уфимский обзор блогов и СМИ. В блогосфере Башкортостана каждый день публикуется
несколько сотен постов. Самые интересные записи, фото и видео отбираются и публикуются на сайте.
В итоге получается информационно-публицистический портал, который отражает реальные настроения
интернет-пользователей региона.