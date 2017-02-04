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"Три шурупа" - лучшее в блогах Уфы и Башкортостана;
новости, мнения, комментарии; фото и видео
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Фото дня

Думаю, пора предупреждать: "Эй, гражданина, туда не ходи..." по 50 лет СССР.
Думаю, пора предупреждать: "Эй, гражданина, туда не ходи..." по 50 лет СССР.  Наталия Санникова
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Директор компании "Волшебная лампа" и школы Бизнес-Леди Ирина Речистер составила список продуктов для себя и своего пятилетнего ребенка и посетила три магазина (Дворик, Матрица, Ашан-Сити).
Директор компании "Волшебная лампа" и школы Бизнес-Леди Ирина Речистер составила список продуктов для себя и своего пятилетнего ребенка и посетила три магазина (Дворик, Матрица, Ашан-Сити).  Иван Копейкин
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Главное

Опять 25Выросли цены на проезд в маршрутках Уфы

 

Опять 25
Выросли цены на проезд в маршрутках Уфы
Требуется министр!
Кто может стать главой МВД Башкирии?
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Общество
Уфа и ее семь городов-побратимов

Седьмым городом-побратимом стала Астана
Руслан Булатов  04.02.2017 
Политика
Запад нам поможет или Нью-Васюки forever!

Посмотрел видеотрансляцию блоггера и журналиста Стас Михайлов (Stas Mihaylov) про учредительную конференцию движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского в Уфе.
Dmitry Kazantsev  05.02.2017 
Власть и закон
 
Среда обитания
Тяжёлый снег. Снег тронулся…

На моей улице – улице Ленина – он исчезает, он исчезнет!
Ludmila Vorobyeva  05.02.2017 
ЖКХ
Тяжёлый снег. Снег тронулся…

На моей улице – улице Ленина – он исчезает, он исчезнет!
Ludmila Vorobyeva  05.02.2017 
Транспорт
Тяжёлый снег. Снег тронулся…

На моей улице – улице Ленина – он исчезает, он исчезнет!
Ludmila Vorobyeva  05.02.2017 
Здоровье
Питьевая вода в Москве вкуснее чем в Уфе

Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
krivenkoff_live  03.02.2017 
Отдых
Парк Ватан в Уфе зимой

Этнический парк Ватан, созданный в Черкалихином овраге, мы уже успели посмотреть и оценить, когда приезжали в Уфу летом, но зимой тут всё немного преобразилось.
denisanikin  30.01.2017 
Культура
В Башкирии в ночь на 11 февраля можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение

Пик астрономического явления придется на 5 часов 43 минуты утра 11 февраля
Руслан Булатов  04.02.2017 
Образование
В Башкирии в ночь на 11 февраля можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение

Пик астрономического явления придется на 5 часов 43 минуты утра 11 февраля
Руслан Булатов  04.02.2017 
Спорт
Впервые побывал на хоккейном матче.

Ну что сказать - мне понравилось.
Ренат Факиев  04.02.2017 
Происшествия
Бег с препятствиями: жителя Башкирии сбили во время пробежки

Бег должен продлевать жизнь, но вот 34-летнему уфимцу он ее чуть не сократил
Максим Дементьев  03.02.2017 
Полезное
Мы пошли получать паспорт.

Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
flash-and-ice  11.01.2017 
Товары и услуги
Россию погубят не низкие цены на нефть и санкции.

Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Vasilii Gorbunov  03.02.2017 
Жизнь
Россию погубят не низкие цены на нефть и санкции.

Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Vasilii Gorbunov  03.02.2017 
Юмор
В давние-предавние времена...

...жил в Уральских Горах Каменный Великан, который любил нападать на людей, живущих неподалеку.
Роман Кузькоков  05.02.2017 
СМИ
ХА! ДА АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ!

(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
idelbaev-artur  22.01.2017 
Разное
Что будет, если своевременно не выкачивать септик?

Наличие автономной канализации в доме является довольно удобным решением, если нет возможности подключить центральную систему водопровода
Anatoly Tarasenko  30.01.2017 

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Журнал «Три шурупа», город Уфа, 2013 год. Trishurupa.ru Тришурупа.рф 18+

Сайт «Три шурупа» - это уфимский обзор блогов и СМИ. В блогосфере Башкортостана каждый день публикуется
несколько сотен постов. Самые интересные записи, фото и видео отбираются и публикуются на сайте.
В итоге получается информационно-публицистический портал, который отражает реальные настроения
интернет-пользователей региона.