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Безопасность,на железной дороге, превыше всего!!! Шлагбаум на переезде.
Олеся Черезова
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В Башкирии мужчина три минуты провисел за окном
Proufu Ru
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Выросли цены на проезд в маршрутках Уфы
RED LINE. РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Я сделаю так, что до конца полугодия все, что будет у должника, будет арестовано
В моем случае и первая, и вторая книги прочитаны, как говорят, в один присест. Видимо, я представляю основу целевой аудитории - людей, которым не просто интересно, а принципиально важно узнать как можно больше о той стороне жизни, которая обычно закрыта от большинства из нас.
Вокруг него разгорелся нешуточный скандал
Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
Запоздавшая помощь коммунальщикам подоспела оттуда, откуда не ждали
Динар Гильмутдинов знает, что нужно читать
Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
Этнический парк Ватан, созданный в Черкалихином овраге, мы уже успели посмотреть и оценить, когда приезжали в Уфу летом, но зимой тут всё немного преобразилось.
О том, что и у нас мог бы быть памятник нашему эпическому герою Урал батыру, думаю с тех пор, как посетила Бишкек, где и аэропорт Манас, и памятник стоит в центре кыргызской столицы.
Башкирия получит из федеральной казны почти 30 миллионов рублей на проведение ЕГЭ
Запланированный спад "Салавата Юлаева", кажется, пошел не по плану
Бег должен продлевать жизнь, но вот 34-летнему уфимцу он ее чуть не сократил
Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
Наличие автономной канализации в доме является довольно удобным решением, если нет возможности подключить центральную систему водопровода
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О том, что и у нас мог бы быть памятник нашему эпическому герою Урал батыру, думаю с тех пор, как посетила Бишкек, где и аэропорт Манас, и памятник стоит в центре кыргызской столицы.
Россию погубят не низкие цены на нефть и санкции.
Есть вещи более безумные и уничтожающие мой народ изнутри.
Питьевая вода в Москве вкуснее чем в Уфе
Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык.
На жалобы на общественный транспорт в Уфе я налетаю регулярно.
И ездят неаккуратно, и народу много на остановке, и автобусы редко ходят...
Впервые столкнулся с такой проблемой.
Мы все здесь крутые на авто(и самолётах:)) и считаем междугородние автобусы как повозки для лохов.
Луна, Венера и Марс
Сегодня наконец-то ясная погода и на небе видно молодой месяц
Пойдете чистить свой двор от снега?