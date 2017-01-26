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Певец, ведущий и основатель творческой студии "Смайлик" Карен Оганесян принял участие в проекте "ЧоПочём"
Иван Копейкин
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Железнодорожный вокзал в Уфе будут реконструировать еще 2 года
RED LINE. РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На пьяной дороге повесили знак опасность 2 км. Хорошее решение.
В дни снегопадов, наблюдая весь этот управленческий коллапс, предположил, о чем же думает глава исполнительной власти Уфы.
Теперь лодочник может сесть на срок до двух лет
Нескончаемая реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе опять получила новые сроки
Сами знаете, в этом году он выпал в рекордном количестве. В последний раз такой снегопад был 16 лет назад, когда и число автомобилей в Уфе было в разы меньше.
На пьяной дороге повесили знак опасность 2 км. Хорошее решение.
Тех.состояние, экология, безопасность пассажиров говорите?
Классики, по признанию Хамитова, его в последнее время не захватывают
Я узнал, что современные студенты Института права БГУ изучают ВОЗДУХООХРАННОЕ право!
2021 год, к слову, как раз свободен
Никто из посетителей и персонала не пострадал
Была, конечно, мысль, ее одну отправить, но яжемать во мне запротестовала.
...рейсом Аэрофлота 1260, который должен был приземлиться в Уфе в 22:05/ Но, не приземлился.
Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
Старый Новый год у меня всегда ассоциируется с романтическими воспоминаниями о моих старых друзьях, то есть друзьях молодости.
(Но страшно даже не это... Страшно, что она не понимает, что в кризисе).
Вчера количество девушек на льду "Уфа-Арены" просто зашкаливало
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Пойдете чистить свой двор от снега?