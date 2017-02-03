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Здоровье Питьевая вода в Москве вкуснее чем в Уфе

Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык. Я конечно знаю, что в Уфе переодически вода очень не вкусная, но тогда я в Уфе жил и как бы уже привык. krivenkoff_live 03.02.2017 Отдых Парк Ватан в Уфе зимой

Этнический парк Ватан, созданный в Черкалихином овраге, мы уже успели посмотреть и оценить, когда приезжали в Уфу летом, но зимой тут всё немного преобразилось. Этнический парк Ватан, созданный в Черкалихином овраге, мы уже успели посмотреть и оценить, когда приезжали в Уфу летом, но зимой тут всё немного преобразилось. denisanikin 30.01.2017 Культура Идея, бесспорно, прекрасная.

О том, что и у нас мог бы быть памятник нашему эпическому герою Урал батыру, думаю с тех пор, как посетила Бишкек, где и аэропорт Манас, и памятник стоит в центре кыргызской столицы. О том, что и у нас мог бы быть памятник нашему эпическому герою Урал батыру, думаю с тех пор, как посетила Бишкек, где и аэропорт Манас, и памятник стоит в центре кыргызской столицы. Leila Aralbaeva-Ishmuratova 02.02.2017